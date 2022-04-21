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إقتصاد
الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار وسندات الخزانة..اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
21-04-2022
|
05:00
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تراجعت أسعار الذهب مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، الأمر الذي يواصل تأثيره على الطلب على المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1953.21 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1956.20 دولار للأوقية.
وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية بعد تراجعها عن أعلى مستوى في ثلاثة أعوام أمس الأربعاء.
والذهب شديد الحساسية تجاه زيادة أسعار الفائدة الأميركية والعائد على سندات الخزانة لأن ذلك يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.08 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 986.42 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2444.43 دولار للأوقية.
المصدر:
سكاي نيوز
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