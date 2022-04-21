الدولار ينخفض.. هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس، ما بين 26000 و26050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاربعاء، ما بين 26450 - 26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.