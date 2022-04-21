إقتصاد

الدولار ينخفض.. هذا ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
21-04-2022 | 01:57
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس، ما بين 26000 و26050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاربعاء، ما بين 26450 - 26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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