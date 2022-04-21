خبير مالي يتحدث عن خطة التعافي.. هذا ما قاله

أوضح الخبير المالي والاقتصادي نقولا شيخاني، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن صندوق النقد الدولي يطلب من لبنان تنفيذ مطالبه سريعاً، لكنّ "الكابيتال كونترول" لا يتمّ توقيعه على 5 سنوات فهذه كارثة، بل يجب أن يوقّع لمدّة 6 أشهر أو سنة بالتزامن مع وضع خطة تنموية.وأشار شيخاني إلى أنّ خطة التعافي الاقتصادي التي يحكى عنها مع صندوق النقد تحسم 60 في المئة من أموال المودعين إذ تُحوَّل أموالهم إلى ليرة، مشددّاً على أن المحاسبة ضرورية بعد الأزمة الاقتصادية التي حصلت.واستغرب موافقة صندوق النقد على تحويل أموال المودعين إلى الليرة، سائلاً: لماذا الاستنسابية بين المودع الصغير والمودع الكبير؟ولفت شيخاني إلى أن الدولة لا تفلس إنّما تتعثر في دفع ديونها.