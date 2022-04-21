20
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
21-04-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 25975 - 26025 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 26000 - 26050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
الدولار يرتفع.. كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
21/04/2022 18:18:55
21/04/2022 18:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
21/04/2022 18:18:55
21/04/2022 18:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحافظ على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم التداول به في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
الدولار يحافظ على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم التداول به في السوق الموازية عصراً
21/04/2022 18:18:55
21/04/2022 18:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
21/04/2022 18:18:55
21/04/2022 18:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
الأكثر قراءة
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-04-20
20/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك الدولي يجمّد مشاريع استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان
Lebanon 24
البنك الدولي يجمّد مشاريع استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان
22:21 | 2022-04-20
20/04/2022 10:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفيديو الغريب حول علاقتها بزوجها السعودي.. الفنانة اللبنانية تظهر بإطلالة فاضحة والجمهور: حرام هذا اللبس! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الفيديو الغريب حول علاقتها بزوجها السعودي.. الفنانة اللبنانية تظهر بإطلالة فاضحة والجمهور: حرام هذا اللبس! (فيديو)
01:51 | 2022-04-21
21/04/2022 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد إنفجار مرفأ بيروت... هذا ما حصل مع متهم بإدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان
Lebanon 24
جديد إنفجار مرفأ بيروت... هذا ما حصل مع متهم بإدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان
00:07 | 2022-04-21
21/04/2022 12:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يلجأ إلى "خطاب تهدئة" مع السعودية.. ما السبب وراء ذلك؟
Lebanon 24
"حزب الله" يلجأ إلى "خطاب تهدئة" مع السعودية.. ما السبب وراء ذلك؟
05:00 | 2022-04-21
21/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2022-04-21
هل تعود الشركات العالمية الى الأسواق الروسية؟
08:02 | 2022-04-21
أزمة الكهرباء مستمرة حتى هذا التاريخ
08:00 | 2022-04-21
أسعار النفط تغلق متباينة ..ما السبب؟
07:58 | 2022-04-21
اليمن: قرب لبنان من البحر الأسود قلّص التداعيات على سلسلة توريد الغذاء الى لبنان
07:06 | 2022-04-21
ارقام قياسية لاسعار الاستهلاك.. اليكم التفاصيل
05:56 | 2022-04-21
كلام حاسم لوزير الاقتصاد... هذا ما قاله عن رفع الدعم عن الخبز
فيديو
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
04:30 | 2022-04-21
21/04/2022 18:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في مبنى تابع لدار الفتوى
Lebanon 24
حريق في مبنى تابع لدار الفتوى
20:53 | 2022-04-20
21/04/2022 18:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
04:38 | 2022-04-20
21/04/2022 18:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact