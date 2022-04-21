كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 25975 - 26025 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 26000 - 26050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.