ارتفاع إضافي لدولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ مساء اليوم، 26325 - 26375 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 25975 - 26025 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.