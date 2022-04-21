إقتصاد

ارتفاع إضافي لدولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
21-04-2022 | 14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ مساء اليوم، 26325 - 26375 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 25975 - 26025 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
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