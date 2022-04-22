عمره 37 سنة: تعرفوا إلى أصغر ملياردير مقيم في دبي.. وهذه قيمة ثروته

نشرت "فوربس" في وقت سابق قائمتها الـ 36 حول أسماء المليارديرات حول العالم الذين وصل عددهم 2668 مليارديرا حول العالم، وضمت القائمة 21 مليارديرا عربيا بثروة وصلت قيمتها إلى 52.9 مليار دولار.

وضمت هذه القائمة أيضًا 7 مليارديرات من أصول أجنبية يقيمون في دول عربية لأسباب متعددة وتحديدًا الإمارات، من بينهم الملياردير الوسيم بافيل دوروف الذي يقيم في دبي وهو أصغر ملياردير غير غربي يقيم في الشرق الأوسط.

ويعتبر بافيل الذي يبلغ من العمر 37 عامًا ويقيم في الإمارات من الأغنى بين قائمة الـ 7 مليارديرات في الإمارات، وهو الأصغر من بينهم، واكتسب ثروته الطائلة من العمل في التكنولوجيا.

تبلغ قيمة ثروة بافيل ما يقارب الـ 15.1 مليار دولار، وتفوق ثروته ثروة أغنى ملياردير عربي وهو المصري ناصف سايروس الذي تبلغ قيمة ثروته ما يقارب الـ 8.4 مليار دولار.

وبافيل دوروف من أصول روسية، وهو مؤسس التطبيق الشهير تيليغرام (Telegram)، وتمكن هذا التطبيق الذي أطلق في شهر آب من عام 2013 من جمع أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم، ويعتبر منافس لتطبيق "واتس آب" الخاص بالمحادثات الشهير، وهو منصة لا تخضع لأي حكومة.

أما سبب إقامة دوروف في الإمارات ومغادرته بلده الأم روسيا، هو بسبب رفضه التعاون مع المخابرات الروسية وتقديم بيانات مشفرة خاص بمستخدمي التطبيق.

انتقل في عام 2017 إلى مدينة دبي ، وحرص على ألا يتدخل بأي أمور سياسية، دخل اسمه قائمة فوربس الخاصة بالمليارديرات لأول مرة في عام 2018 بثروة وصلت قيمتها إلى ما يقارب الـ 1.7 مليار دولار حينها.

واللافت أن تيليغرام أصبحت مع اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا مصدر موثوق للمعلومات الصحيحة المتعلقة بهذه الحرب، وعن هذه الحرب قال الملياردير الروسي في منشور له: "عائلة أمي من كييف. ويعيش العديد من أقاربنا في أوكرانيا. ولهذا السبب هذا الصراع المأساوي شخصي بالنسبة لي ولتيليغرام".