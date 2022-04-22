إقتصاد

هل تخرج روسيا من أكبر 6 اقتصادات في العالم بحلول عام 2024؟

Lebanon 24
22-04-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-944795-637862195014703166.jpg
Doc-P-944795-637862195014703166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقع صندوق النقد الدولي، أن إندونيسيا بحلول عام 2024 ستشغل محل روسيا في قائمة أكبر ستة اقتصادات في العالم وفقا للقوة الشرائية للفرد.

وحسب توقعات خبراء الصندوق، ستنكمش واردات روسيا أكثر من الصادرات بسبب العقوبات.

ونقلت صحيفة RBC عن هذه التوقعات، أنه في نهاية عام 2022، ستنخفض حصة الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي (تحسب المؤشرات على أساس تعادل القوة الشرائية) إلى 2.72٪ مقارنة بـ 3.07٪ في نهاية عام 2021، وفي عام 2024 - ستصل إلى 2.52٪. وسترتفع حصة إندونيسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.61٪ في نفس العام.

وتمت الإشارة إلى أنه في نهاية عام 2021، كانت روسيا لا تزال تحتل مركز سادس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان وألمانيا.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الحالية، والتي تأخذ في الاعتبار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لروسيا بنسبة 10.6٪ في المجموع خلال الفترة 2022-2023 ستصعد إندونيسيا إلى المركز السادس.

( تاس) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-04-22
14:00 | 2022-04-22
12:00 | 2022-04-22
12:00 | 2022-04-22
10:48 | 2022-04-22
09:45 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website