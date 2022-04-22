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إقتصاد
بحال التخلي عن النفط الروسي... اليكم الاضرار التي ستلحق بأوروبا
Lebanon 24
22-04-2022
|
12:00
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أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن "تخلي الاتحاد الأوروبي عن النفط الروسي سيكون له تأثير مدمر على أوروبا والعالم بأسره"، معربة عن "قلقها الشديد" حيال ذلك.
الخزانة الأمريكية تحصي الأضرار التي قد تلحق بأوروبا والعالم في حال التخلي عن النفط الروسيوزيرة الخزانة الأمريكية ووزير المالية الأوكراني ينسحبان من اجتماع "العشرين" خلال كلمة نظيرهما الروسي
وقالت: "يجب أن نكون حذرين عندما نفكر في حظر أوروبي كامل على استيراد النفط الروسي".
وأضافت: "من الواضح أن هذا سيرفع أسعار النفط العالمية، وهو ما سيكون له تأثير مدمر على أوروبا وأجزاء أخرى من العالم".
من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال مؤتمر صحفي عزم برلين على "وقف استيراد حوامل الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن".
بدورها، أكدت مرشحة الرئاسة الفرنسية عن "الرابطة الوطنية" مارين لوبان، أنها "تعارض بالمطلق حظر استيراد الطاقة الروسية".
( RT)
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