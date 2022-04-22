نسب التضخم ترتفع في اوروبا

تسارع التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو، بحسب تقرير نهائي، في شهر مارس الماضي من 5.9% إلى 7.4%، وذلك وفقا لبيانات "يوروستات".وأشار تقرير وكالة الاحصاء الأوروبية، إلى أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 2.4%، وتأثرت الأسعار بارتفاع أسعار موارد الطاقة والمعادن في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.( RT + نوفوستي)