دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ مساء اليوم، 28650 - 28750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27700 - 27750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.