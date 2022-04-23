إقتصاد

سرقة عملات مشفرة تقدر بـ182 مليون دولار

Lebanon 24
23-04-2022 | 04:00
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تمكن قراصنة مؤخرا من سرقة عملات مشفرة تقدر بـ 182 مليون دولار من خوارزمية جديدة للعملات الرقمية لمشروع يدعى "بينزتوك"، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأوضح التقرير أن قراصنة العملات المشفرة يصبحون أكثر جرأة، بسرقة مبالغ قياسية.

وتمكن القراصنة من الوصول إلى ما يحتفظ به المشروع، لتنخفض قيمة عملة "بين" من دولار لتصبح 6 سنتات، وفق بيانات شركة "كوين جيكو".

ووفقا لمدونة "بينز توك" التي تدير المشروع بعد انهيار أسعار العملة، بلغت قيمة الأرباح التي حصل عليها القراصنة 76 مليون دولار.

ويشير التقرير إلى أن هذه القرصنة تعتبر خامس أكبر سرقة لعملات مشفرة مسجلة بحسب "ريكت نيوز"، وكان قد سبقها سرقة 540 مليون دولار في آذار الماضي من منصة متخصصة بالألعاب الإلكترونية.

وتنقل الصحيفة عن "ريكت" أن وتيرة مبالغ الاختراقات والقرصنة خلال 2022 في ارتفاع، فيما سجلت 37 عملية قرصنة منذ آب الماضي أسفرت عن سرقة 2.9 مليار دولار.

وتشير بيانات "تشين أليسيز" إلى أن عام 2021 شهدت العملات الرقمية سرقات تعادل 3.2 مليار دولار.
المصدر: الحرة
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