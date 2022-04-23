بعد إرتفاعه الكبير أمس... هذه تسعيرة الدولار صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 27600 - 27700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 28650 - 28750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.