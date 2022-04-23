إقتصاد

دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله عصر اليوم

Lebanon 24
23-04-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-945237-637863283063506775.jpg
Doc-P-945237-637863283063506775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم السبت 27500 - 27550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد افتتح على تسعيرة تراوحت ما بين 27600 - 27700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
مواضيع ذات صلة
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
lebanon 24
23/04/2022 19:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية.. هذا ما سجله ظهراً
lebanon 24
23/04/2022 19:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع إضافي لدولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
lebanon 24
23/04/2022 19:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
lebanon 24
23/04/2022 19:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

السوق الموازية

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2022-04-23
06:00 | 2022-04-23
04:00 | 2022-04-23
03:30 | 2022-04-23
02:00 | 2022-04-23
01:00 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website