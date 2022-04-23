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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله عصر اليوم
Lebanon 24
23-04-2022
|
10:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم السبت 27500 - 27550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد افتتح على تسعيرة تراوحت ما بين 27600 - 27700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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