دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم السبت 27500 - 27550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد افتتح على تسعيرة تراوحت ما بين 27600 - 27700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.