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إقتصاد
على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
23-04-2022
|
15:37
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء هذا اليوم، ما بين 27700 و27800 ليرة.
وكان سعر صرف الدولار قد بلغ عصراً ما بين 27500 - 27550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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