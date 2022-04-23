على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء هذا اليوم، ما بين 27700 و27800 ليرة.وكان سعر صرف الدولار قد بلغ عصراً ما بين 27500 - 27550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.