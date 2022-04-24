إقتصاد

الاتحاد الأوروبي: يجب على الشركات أن تدفع ثمن الغاز الروسي باليورو لتجنب انتهاك العقوبات

Lebanon 24
24-04-2022 | 08:00
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قالت المفوضية الأوروبية ، إن شركات الاتحاد الأوروبي قد تكون قادرة على الالتفاف على مطلب روسيا بتلقي مدفوعات الغاز بالروبل دون خرق العقوبات إذا دفعت باليورو أو الدولار ثم تحولت بعد ذلك إلى العملة الروسية.

وستحتاج الشركات أيضاً إلى البحث عن شروط إضافية بشأن المعاملات، مثل بيان يفيد بأن التزاماتهم التعاقدية قد اكتملت بمجرد إيداع العملات غير الروسية.

وحذرت موسكو أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز ما لم تدفع بالروبل، حيث أصدرت في مارس آذار، مرسوماً يقترح أن يفتح مشترو الطاقة حسابات في Gazprombank لتسديد المدفوعات باليورو أو الدولار، والتي سيتم تحويلها بعد ذلك إلى روبل.

وقالت المفوضية إن الشركات يجب أن تستمر في دفع العملة المتفق عليها في عقودها مع Gazprom والتي تبلغ 97% منها باليورو أو الدولار.

وقال متحدث باسم المفوضية "الشركات التي لديها عقود تنص على مدفوعات باليورو أو بالدولار يجب ألا تستجيب للمطالب الروسية، سيكون هذا مخالفاً للعقوبات المعمول بها".
المصدر: CNBC
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