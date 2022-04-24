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إقتصاد
كم بلغ الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟
Lebanon 24
24-04-2022
|
03:11
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، ما بين 27700 و27800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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