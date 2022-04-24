إقتصاد

هل تقدم روسيا على الاستثمار في ايران؟

Lebanon 24
24-04-2022 | 14:00
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دعت الشركة الوطنية للصناعات البتروکیماویة في إيران، الشرکات الروسیة، إلى اغتنام فرص الاستثمار المواتیة في صناعة البتروکیماویات الإيرانية.

وخلال مشارکته في النسخة الـ21 من معرض روسیا للنفط والغاز والبتروکیماویات، قال المدیر التنفیذي للشرکة الوطنية للصناعات البتروکیماویة الإيرانية، مرتضی شاهمیرزایي: "إن إقامة مثل هذه الفعالیات تحظي بأهمیة بالغة لتوسیع التعاون بین إیران وروسیا"، لافتا إلى "ما تصل مساحته إلی حوالي 5600 كيلومتر من شواطئ في شمال وجنوب الجمهورية الإسلامية الإیرانیة".

وتابع مرتضی شاهمیرزایي: "إن وجود العديد من الموانئ على هذه الشواطئ سهل تبادل منتجات وأنشطة صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات للبلاد"، مضيفا: "إیران تمتلك أکثر من 159 ملیار برمیل من الإحتیاطات النفطیة، ونحو 33 ترلیون متر مكعب من الإحتیاطات الغازیة ولذلك أدعو الشرکات الروسیة للإستفادة من فرص الاستثمار المواتیة في صناعة البتروکیماویات الإيرانية".

من جهته، رأى السفیر الإيراني لدی موسكو، كاظم غریب آبادي، أن "إيران وروسيا، نظرا لما لديهما من احتياطيات غنية ونفط وغاز، أمامهما فرصة جيدة لتطوير التعاون في هذا القطاع".

(إيسنا) 
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