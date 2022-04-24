إقتصاد

ارتفاع في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة!

Lebanon 24
24-04-2022 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد، ما بين 27850 و27900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا ما بين 27700 و27800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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