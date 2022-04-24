ارتفاع في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة!



بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا ما بين 27700 و27800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد، ما بين 27850 و27900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.