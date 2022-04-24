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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
24-04-2022
|
13:05
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 28000 و28100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجل عصراً ما بين 27850 و27900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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