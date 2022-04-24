الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 28000 و28100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجل عصراً ما بين 27850 و27900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.