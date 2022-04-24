إقتصاد

شنغهاي تحارب كورونا .. والبنك المركزي الصيني يحذر من التداعيات على الاقتصاد

Lebanon 24
24-04-2022 | 23:30
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قال مسؤول كبير بالبنك المركزي الصيني الأحد 24 نيسان، إن على الصين اتخاذ خطوات لتخفيف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وتعزيز النمو الاقتصادي السنوي مرة أخرى فوق 5%.

وقال وانغ يى مينغ، عضو لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، في منتدى اقتصادي إن الإدارة الفعالة لسياسات الاقتصاد الكلي كانت حاسمة في إرساء الأساس للبلاد لتحقيق هدف النمو الوطني البالغ حوالي 5.5%.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الأول من نفس الفترة من العام الماضي.

وقال وانغ إنه يتعين على بكين أن توسع الطلب المحلي "بنشاط وفعالية" ، وتثبيت سلاسل التوريد الصناعي في البلاد، وإدارة توقعات السوق، وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تكافح فيه شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان وأهم مركز اقتصادي في الصين، من أكبر تفشي لفيروس كورونا في البلاد.

وأدى إغلاق شنغهاي، الذي استمر بالنسبة للعديد من السكان لأكثر من 3 أسابيع، إلى إثارة الإحباط بشأن الوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية، وفقدان الأجور، والانفصال الأسري، وظروف الحجر الصحي.
المصدر: CNBC
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