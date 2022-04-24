23
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
شنغهاي تحارب كورونا .. والبنك المركزي الصيني يحذر من التداعيات على الاقتصاد
Lebanon 24
24-04-2022
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول كبير بالبنك المركزي الصيني الأحد 24 نيسان، إن على الصين اتخاذ خطوات لتخفيف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وتعزيز النمو الاقتصادي السنوي مرة أخرى فوق 5%.
وقال وانغ يى مينغ، عضو لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، في منتدى اقتصادي إن الإدارة الفعالة لسياسات الاقتصاد الكلي كانت حاسمة في إرساء الأساس للبلاد لتحقيق هدف النمو الوطني البالغ حوالي 5.5%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الأول من نفس الفترة من العام الماضي.
وقال وانغ إنه يتعين على بكين أن توسع الطلب المحلي "بنشاط وفعالية" ، وتثبيت سلاسل التوريد الصناعي في البلاد، وإدارة توقعات السوق، وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تكافح فيه شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان وأهم مركز اقتصادي في الصين، من أكبر تفشي لفيروس كورونا في البلاد.
وأدى إغلاق شنغهاي، الذي استمر بالنسبة للعديد من السكان لأكثر من 3 أسابيع، إلى إثارة الإحباط بشأن الوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية، وفقدان الأجور، والانفصال الأسري، وظروف الحجر الصحي.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة تهزّ بيروت.. فيديو يكشف ما حصل
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ بيروت.. فيديو يكشف ما حصل
13:07 | 2022-04-24
24/04/2022 01:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رواية تبرز بقوّة.. هذا ما كشفه أحد الناجين من "زورق الموت" في طرابلس
Lebanon 24
رواية تبرز بقوّة.. هذا ما كشفه أحد الناجين من "زورق الموت" في طرابلس
14:11 | 2022-04-24
24/04/2022 02:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شجب عارم للاعتداء بالضرب على وزير الطاقة
Lebanon 24
شجب عارم للاعتداء بالضرب على وزير الطاقة
23:14 | 2022-04-24
24/04/2022 11:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة بحجم وطن... الحزن يلفّ كل لبنان على ضحايا "زورق الموت" في طرابلس
Lebanon 24
مأساة بحجم وطن... الحزن يلفّ كل لبنان على ضحايا "زورق الموت" في طرابلس
07:57 | 2022-04-24
24/04/2022 07:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
25/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2022-04-25
في خطوة نادرة.. "توتال" تشحن خام أبوظبي إلى أوروبا
02:44 | 2022-04-25
بعد ارتفاعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
02:24 | 2022-04-25
اسعار المحروقات الى ارتفاع... هذا ما كشفه ابو شقرا!
16:00 | 2022-04-24
مذكرتا تفاهم بين مصر والإمارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر
14:00 | 2022-04-24
هل تقدم روسيا على الاستثمار في ايران؟
13:05 | 2022-04-24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
فيديو
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
25/04/2022 12:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-04-25
25/04/2022 12:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-04-24
25/04/2022 12:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact