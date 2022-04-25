إقتصاد

في خطوة نادرة.. "توتال" تشحن خام أبوظبي إلى أوروبا

Lebanon 24
25-04-2022 | 05:00
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ذكرت مصادر تجارية اليوم الاثنين، أن وحدة شحن تابعة لشركة توتال إنرجيز الفرنسية، استأجرت بصفة مؤقتة ناقلة لتحميل خام أبوظبي في أوائل مايو إلى أوروبا، في خطوة نادرة.

وأضافت المصادر أن عملية المراجحة لخام الشرق الأوسط إلى أوروبا، بدأت بعد أن تجنب المشترون الأوروبيون النفط الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وكانت "توتال" قالت الشهر الماضي، إنها لن تجدّد عقود توريد الغاز والنفط الخام الروسية لمصفاة التكرير ليونا Leuna الألمانية، وإنها تنوي استبدالها بواردات من السعودية وبولندا.

وتعمل مصفاة ليونا بطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف برميل يومياً حيث يتم تغذيتها بالنفط الروسي عبر خط أنابيب Druzhba.

وأوضحت شركة توتال أن إنهاء إمداداتها التعاقدية طويلة الأجل، يعني أنه سيتم استيراد آخر منتجاتها النفطية من روسيا مع نهاية هذا العام.
المصدر: العربية
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