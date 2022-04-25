إقتصاد

اسعار المحروقات الى ارتفاع... هذا ما كشفه ابو شقرا!

Lebanon 24
25-04-2022 | 02:24
A-
A+
Doc-P-945695-637864758249748949.jpg
Doc-P-945695-637864758249748949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، عن أن "لا جدول لاسعار المحروقات اليوم بسبب الاعياد، مؤكدًا ان البضاعة متوفرة بالشركات المستوردة".

وأضاف في حديث لـ "صوت لبنان": "الجدول المقبل سيشهد ارتفاعًا في أسعار البنزين والمازوت".
مواضيع ذات صلة
ابو شقرا: بدء وصول بواخر المحروقات يريح السوق
lebanon 24
25/04/2022 12:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المحروقات متوافرة ولا أزمة وهذا ما كشفه ابو شقرا عن زيادة الاسعار
lebanon 24
25/04/2022 12:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"إرتفاع في أسعار المحروقات"...وابو شقرا يحذر من هذا الامر!
lebanon 24
25/04/2022 12:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فادي ابو شقرا عبر صوت لبنان 100.5: ارتفاع اسعار النفط عالميًا ستنعكس على المواطن اللبناني ونحن نتمنى ان تتراجع اسعار المحروقات
lebanon 24
25/04/2022 12:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24

ابو شقرا

محروقات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2022-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2022-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:14 | 2022-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2022-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-04-25
02:44 | 2022-04-25
23:30 | 2022-04-24
16:00 | 2022-04-24
14:00 | 2022-04-24
13:05 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website