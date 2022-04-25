اسعار المحروقات الى ارتفاع... هذا ما كشفه ابو شقرا!

كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، عن أن "لا جدول لاسعار المحروقات اليوم بسبب الاعياد، مؤكدًا ان البضاعة متوفرة بالشركات المستوردة".



وأضاف في حديث لـ "صوت لبنان": "الجدول المقبل سيشهد ارتفاعًا في أسعار البنزين والمازوت".