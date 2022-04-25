انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة!

يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 27650 - 27700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 27900 - 28000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.