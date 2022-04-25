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إقتصاد
انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة!
Lebanon 24
25-04-2022
|
09:40
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يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 27650 - 27700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
بينما كان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 27900 - 28000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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