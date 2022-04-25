إقتصاد

بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
25-04-2022 | 14:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجل مساء اليوم الإثنين، تسعيرة تراوحت ما بين 27400 - 27500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27650 - 27700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
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