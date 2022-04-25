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إقتصاد
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
25-04-2022
|
14:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجل مساء اليوم الإثنين، تسعيرة تراوحت ما بين 27400 - 27500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27650 - 27700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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