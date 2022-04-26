إقتصاد

هبوط أسهم "تسلا" بعد إعلان استحواذ ماسك على "تويتر"

Lebanon 24
26-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-945993-637865551309324753.jpg
Doc-P-945993-637865551309324753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هبطت أسهم شركة "تسلا" في أعقاب الإعلان عن استحواذ الرئيس التنفيذي للشركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على شركة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقابل نحو 44 مليار دولار.

وأغلقت أسهم شركة السيارات الكهربائية على انخفاض بنسبة 0.7%، بعد موافقة "تويتر" على صفقة استحواذ ماسك عليها مقابل 54.20 دولارا للسهم نقدا، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وكانت الأسهم من بين أكبر خمسة أسهم على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي ارتفع بنسبة 0.6%.

وقال كريج إيروين محلل شركة "روث كابيتال بارتنرز" إنه برغم أن الانخفاض الذي وقع لأسهم "تسلا" يمكن أن يعكس قلق المستثمرين "قليلا بشأن التركيز"، فإن رد الفعل غير مبرر
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2022-04-26
09:45 | 2022-04-26
08:00 | 2022-04-26
04:40 | 2022-04-26
03:54 | 2022-04-26
03:42 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website