هبوط أسهم "تسلا" بعد إعلان استحواذ ماسك على "تويتر"

هبطت أسهم شركة "تسلا" في أعقاب الإعلان عن استحواذ الرئيس التنفيذي للشركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على شركة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقابل نحو 44 مليار دولار.وأغلقت أسهم شركة السيارات الكهربائية على انخفاض بنسبة 0.7%، بعد موافقة "تويتر" على صفقة استحواذ ماسك عليها مقابل 54.20 دولارا للسهم نقدا، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.وكانت الأسهم من بين أكبر خمسة أسهم على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي ارتفع بنسبة 0.6%.وقال كريج إيروين محلل شركة "روث كابيتال بارتنرز" إنه برغم أن الانخفاض الذي وقع لأسهم "تسلا" يمكن أن يعكس قلق المستثمرين "قليلا بشأن التركيز"، فإن رد الفعل غير مبرر