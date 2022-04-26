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إقتصاد
ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة
Lebanon 24
26-04-2022
|
03:54
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أعلن مصرف لبنان أنه سيضع في التداول ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة لبنانية.
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