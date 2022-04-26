إقتصاد

الاقتصاد الروسي هل يحافظ عل ثباته؟

Lebanon 24
26-04-2022 | 12:00
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي قادر على العمل بثبات ودون اضطرابات في الظروف الحالية، في إشارة إلى العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

وقال الرئيس الروسي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع موسع لمجلس النيابة العامة اليوم الاثنين: "تقدم الدولة لقطاعات الإنتاج الرائدة، حيث يعمل الملايين من مواطنينا. يتمتع الاقتصاد الروسي بكل فرصة للعمل بثبات ودون إخفاقات في الحقائق الجديدة".

وأشار بوتين إلى أن توفير الحرية والمرونة لقطاع الأعمال سيضمن إشباع السوق وتقليص النقص وارتفاع الأسعار، مؤكدا على أن آليات دعم المواطنين في مواجهة العقوبات يجب أن تعمل دون اضطرابات على جميع المستويات.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القيود الخارجية المفروضة على روسيا بمثابة عدوان، مشيدا بأداء قطاع الأعمال المحلي في ظل الظروف الحالية.

ويرى بوتين أنه في ظل الوضع الحالي من الضروري دعم قطاع الأعمال الروسي قدر الإمكان، وتوفير كل الفرص، بما في ذلك تخفيف العبء الإداري.

( نوفوستي + تاس) 
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