الاتحاد الأوروبي يتجه الى تحديد سعر النفط الروسي

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الاتحاد الأوروبي ينظر في إمكانية فرض سقف أعلى لسعر النفط المستورد من روسيا، وبالتالي تجنب فرض حظر فوري على استيراد المحروقات الروسية.ونقلت الصحيفة عن مصدر لها اليوم، أن هذا الاقتراح ليس سوى واحد من خيارات التدابير التقييدية على استيراد النفط الروسي، والتي نوقشت في سياق الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.ولم يذكر المصدر، أية تفاصيل أخرى بشأن القيود الأخرى المحتملة على واردات النفط من روسيا.في وقت سابق، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قد تشمل بشكل أو بآخر قيودا على استيراد النفط الروسي.ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يحصل على حوالي 95٪ من إجمالي نفطه من الخارج، وربع هذه الإمدادات حتى الآن يأتي من روسيا.ووفقا للبنك الدولي، صدرت روسيا في عام 2021، 124 مليون طن إلى الاتحاد الأوروبي، أو أكثر من نصف صادراتها النفطية، والتي قدرت عموما بنحو 110.1 مليار دولار.( تاس)