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إقتصاد
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
26-04-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 27600 - 27650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27400 - 27500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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