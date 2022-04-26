الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 27600 - 27650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27400 - 27500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.