20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
26-04-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، حيث سجل تسعيرة تتراوح ما بين 27300 - 27350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27600 - 27650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
27/04/2022 02:01:20
27/04/2022 02:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
27/04/2022 02:01:20
27/04/2022 02:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
27/04/2022 02:01:20
27/04/2022 02:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة!
Lebanon 24
انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة!
27/04/2022 02:01:20
27/04/2022 02:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
ابنة هيفا وهبي تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "مش مناسبة برمضان" (صور)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "مش مناسبة برمضان" (صور)
04:00 | 2022-04-26
26/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ستعود" الكهرباء اليوم؟
Lebanon 24
هل "ستعود" الكهرباء اليوم؟
23:34 | 2022-04-25
25/04/2022 11:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي شربل يُحدث ضجة.. ظهر برفقة صبية جميلة على متن يخت! (صور)
Lebanon 24
فادي شربل يُحدث ضجة.. ظهر برفقة صبية جميلة على متن يخت! (صور)
02:14 | 2022-04-26
26/04/2022 02:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو فاضح لمواطنة لبنانية و"قوى الأمن" تتحرّك.. هذا ما حصل
Lebanon 24
فيديو فاضح لمواطنة لبنانية و"قوى الأمن" تتحرّك.. هذا ما حصل
11:03 | 2022-04-26
26/04/2022 11:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة مشهورة حلقت شعرها... والجمهور: "صرتي اسطفان شو عملتي بحالك؟" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة مشهورة حلقت شعرها... والجمهور: "صرتي اسطفان شو عملتي بحالك؟" (فيديو)
09:43 | 2022-04-26
26/04/2022 09:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2022-04-26
بالمليارات.. كيف دبر إيلون ماسك تمويل صفقة تويتر الفلكية؟
14:00 | 2022-04-26
الاتحاد الأوروبي يتجه الى تحديد سعر النفط الروسي
12:04 | 2022-04-26
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
12:00 | 2022-04-26
الاقتصاد الروسي هل يحافظ عل ثباته؟
10:00 | 2022-04-26
المصارف المركزية قد تلجأ الى اخفاء احتياطاتها من الدولار
09:45 | 2022-04-26
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
فيديو
بـ315 دولاراً... تعرفوا إلى هاتف "Sharp" الجديد
Lebanon 24
بـ315 دولاراً... تعرفوا إلى هاتف "Sharp" الجديد
14:00 | 2022-04-26
27/04/2022 02:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيسان" تستعرض تقنيتها الجديدة التي ستجنب السيارات الحوادث (فيديو)
Lebanon 24
"نيسان" تستعرض تقنيتها الجديدة التي ستجنب السيارات الحوادث (فيديو)
11:00 | 2022-04-26
27/04/2022 02:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة اعتداء الفنان الشهير بالضرب على أبناء جورج وسوف؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما حقيقة اعتداء الفنان الشهير بالضرب على أبناء جورج وسوف؟ (فيديو)
08:00 | 2022-04-26
27/04/2022 02:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact