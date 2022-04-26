دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، حيث سجل تسعيرة تتراوح ما بين 27300 - 27350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27600 - 27650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.