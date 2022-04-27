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إقتصاد
مفاجأة من العيار الثقيل.. مليار دولار يدفعها ماسك لتويتر كشرط جزائي بهذه الحالة!
Lebanon 24
27-04-2022
|
05:00
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قالت شركة تويتر، الثلاثاء، إن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطا جزائيا قدره مليار دولار، إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعيم، قابل 44 مليار دولار نقدا.
وأكد شركة تويتر أن أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة، بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.
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وكانت تويتر قد قالت، الاثنين الماضي، إن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، وذلك بقيمة 25.5 مليار دولار، وتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم.
وقالت شركة تويتر إنه سيتعين عليها دفع نفس الغرامة إذا تخلت عن الاتفاق وفق ظروف معينة.
كما كشف الشركة عن إمكانية إلغاء الصفقة إذا لم يتم إغلاقها بحلول 24 تشرين الاول. ويمكن مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها، مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي.
وكان ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، قد توصل إلى اتفاق، الاثنين الماضي، لشراء تويتر في صفقة ستضع في يد أغنى رجل في العالم السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المستخدمين والقادة العالميين.
المصدر:
سكاي نيوز
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