Advertisement

إقتصاد

مفاجأة من العيار الثقيل.. مليار دولار يدفعها ماسك لتويتر كشرط جزائي بهذه الحالة!

Lebanon 24
27-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-946374-637866392968110081.jpg
Doc-P-946374-637866392968110081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة تويتر، الثلاثاء، إن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطا جزائيا قدره مليار دولار، إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعيم، قابل 44 مليار دولار نقدا.


وأكد شركة تويتر أن أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة، بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.
Advertisement

وكانت تويتر قد قالت، الاثنين الماضي، إن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، وذلك بقيمة 25.5 مليار دولار، وتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم.
 
وقالت شركة تويتر إنه سيتعين عليها دفع نفس الغرامة إذا تخلت عن الاتفاق وفق ظروف معينة.

كما كشف الشركة عن إمكانية إلغاء الصفقة إذا لم يتم إغلاقها بحلول 24 تشرين الاول. ويمكن مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها، مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي.

وكان ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، قد توصل إلى اتفاق، الاثنين الماضي، لشراء تويتر في صفقة ستضع في يد أغنى رجل في العالم السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المستخدمين والقادة العالميين.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-04-27
11:51 | 2022-04-27
11:00 | 2022-04-27
10:00 | 2022-04-27
09:45 | 2022-04-27
09:44 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website