مفاجأة من العيار الثقيل.. مليار دولار يدفعها ماسك لتويتر كشرط جزائي بهذه الحالة!

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قالت شركة تويتر، الثلاثاء، إن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطا جزائيا قدره مليار دولار، إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعيم، قابل 44 مليار دولار نقدا.وأكد شركة تويتر أن أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة، بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.وكانت تويتر قد قالت، الاثنين الماضي، إن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، وذلك بقيمة 25.5 مليار دولار، وتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم.