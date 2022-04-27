إيرادات Microsoft الفصلية ترتفع ..هذا هو السبب!

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تراجعت أسهم Microsoft بنسبة 1% في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء على الرغم من أن صانع البرمجيات قد أصدر أرباحًا مالية للربع الثالث فاقت توقعات المحللين.إليك كيف فعلت الشركة:ربحية السهم: 24.62 دولار مقابل 25.91 دولار متوقعة وفقًا Refinitivإيرادات الشركة: 68.01 مليار دولار مقابل 68.11 مليار دولار متوقعة وفقًا Refinitiv.ارتفعت إيرادات Microsoft بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الذي انتهى في 31 اذار، مقارنة مع 20% في الربع السابق، وفقًا للبيان.حقق قطاع السحابة الذكية للشركة، والذي يحتوي على سحابة Microsoft Azure العامة لاستضافة التطبيقات، جنبًا إلى جنب مع SQL Server و Windows Server وخدمات المؤسسات، أرباحًا بقيمة 19.05 مليار دولار.وقفزت الإيرادات من Azure والخدمات السحابية الأخرى بنسبة 46% في الربع، مقارنة بنمو بنسبة 46% في الربع السابق.وقالت Microsoft إن إيرادات مبيعات تراخيص Windows لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر زادت بنسبة 11% في الربع.وفي هذا الربع، أعلنت Microsoft عن خطة للاستحواذ على ناشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار، وهي أكبر صفقة في تاريخ Microsoft.أغلقت Microsoft أيضًا عملية الاستحواذ على Nuance Communications ووضعت استراتيجية للتوسع في مجال الرعاية الصحية، وهو مجال يركز عليه Nuance.انخفض سهم Microsoft بنسبة 19% منذ بداية عام 2022، وهو أداء أقل من مؤشر S&P 500، الذي انخفض بنحو 12% خلال نفس الفترة.