خبير اقتصادي: كل الاصلاحات أصبحت مؤجلة الى ما بعد الانتخابات

علّق الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة على مجريات جلسة اللجان المشتركة، وعدم اقرار الكابيتال كونترول، معتبراً ان كل الاصلاحات أصبحت مؤجلة الى ما بعد الانتخابات.وأضاف في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 ان النقاشات التي حصلت مفيدة، ومن المستحسن تأجيل بت هذه المواضيع الى المجلس النيابي الجديد، حتى لا يتم نقضها لاحقاً.وأوضح انه من غير المناسب اتخاذ قرارات دائمة في زمن الانتخابات.