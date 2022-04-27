كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 27225 - 27275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27200 - 27300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.