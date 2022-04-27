دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 27200 - 27250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27225 - 27275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.