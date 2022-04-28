Advertisement

إقتصاد

تعدّ من البلدان الأقل تطوراً بالعالم... أول دولة إفريقية تعتمد البيتكوين عملة رسمية!

Lebanon 24
28-04-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-946740-637867305264477794.jpg
Doc-P-946740-637867305264477794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتمدت جمهورية إفريقيا الوسطى، ثاني أقل الدول تطوراً في العالم بحسب الأمم المتحدة، "البيتكوين" عملةً رسميةً إلى جانب الفرنك الإفريقي، وشرعت في استخدام العملات المشفرة، مشيرة إلى أنها أول دولة في إفريقيا تقوم بذلك.
Advertisement

جاء ذلك بحسب ما أعلنته الرئاسة بعدما  أقر نواب الجمعية الوطنية "بالإجماع" قانوناً "ينظم العملة المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى"، وصادق عليه الرئيس فوستان اركانج تواديرا، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. 

أوبيد نامسيو، وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية، قال في بيان، إن جمهورية إفريقيا الوسطى "أول دولة في إفريقيا تعتمد البيتكوين عملة مرجعية".

الرئاسة في إفريقيا الوسطى رأت أن اعتمادها عملة البيتكوين عملةً رسمية للبلاد يضع الجمهورية على "خريطة أكثر البلدان شجاعة في العالم". وتشهد البلاد حرباً أهلية منذ تسع سنوات تقريباً.
 
 
كانت دولة السلفادور قد أصبحت، أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملة قانونية، وحذّر صندوق النقد الدولي على الفور من قرار يهدد "الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك".

صحيفة New York Times علّقت على اعتماد السلفادور للبيتكوين عملة رسمية، وقالت إن نتيجة هذه التجربة المجهولة قد تساعد في تحديد ما إذا كانت العملة المشفَّرة توفِّر الحرية التي يتصوَّرها مؤيِّدوها، أو ما إذا كانت ستصبح أداةً أخرى للتحكُّم والإثراء للمستبدين والشركات. 

ذهبت السلفادور إلى أبعد من اعتماد البتكوين عملة رسمية، وأعلن رئيس البلاد ناييب بوكيلي، في 21 تشرين الثاني 2021، عن رغبته في بناء "بيتكوين سيتي" (مدينة العملة الرقمية "بيتكوين")، مشيراً إلى أنها ستعمل بـ"الطاقة البركانية"، وستموّل بسندات العملة المشفرة، وستكون الأولى من نوعها.

بوكيلي أوضح في تصريحاته، أن "بيتكوين سيتي ستتضمن كل شيء: أحياء سكنية وتجّاراً وخدمات ومتاحف وأماكن ترفيه ومطارات ومرافئ وقطارات"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
 
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-04-28
11:41 | 2022-04-28
11:30 | 2022-04-28
10:00 | 2022-04-28
10:00 | 2022-04-28
09:45 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website