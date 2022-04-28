المانيا تشتري الغاز وفقا للشروط الروسية

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أفادت وسائل إعلام ألمانية اليوم الخميس، نقلا عن متحدث باسم شركة الطاقة "يونيبر" أكبر مستورد للغاز الروسي إلى ألمانيا، أنها ستواصل شراء الغاز الروسي وفقا للآلية التي اقترحتها موسكو.ألمانيا توافق على اعتماد الآلية الروسية لشراء الغاز"آسيا تايمز": نيودلهي تفاجئ واشنطن بموقفها من روسيا وقرارها اعتماد الروبل في التجارةوقالت صحيفة "راينيش بوست" (Rheinische Post)، نقلا عن المتحدث باسم شركة "يونيبر" (Uniper)، أنه سيتم تحويل ثمن الغاز الروسي إلى بنك روسي وليس أوروبيا.ووفقا للمتحدث فإن "يونيبر" ستحول المدفوعات باليورو إلى حساب في بنك بروسيا.وفي وقت سابق أمس الأربعاء، رجحت الشركة إمكانية سداد ثمن الغاز الروسي بالعملة الروسية، الروبل، وأشارت إلى أنها تواصل المناقشات حول ذلك مع شركة الطاقة الروسية "غازبروم".وقالت المديرة المالية للشركة الألمانية، تينا توميلا، خلال مؤتمر عبر الهاتف إن شركة "يونيبر" تواصل المناقشات مع شركة "غازبروم" بشأن مسألة سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.وأضافت: "حتى الآن ما زال تدفق الغاز الروسي بموجب عقدنا الحالي طويل الأجل دون تغيير. نحن في مناقشات جارية مع "غازبروم" بشأن تنفيذ المرسوم الروسي حول الدفع بالروبل".تجدر الإشارة إلى أن شركة غازبروم الروسية أعلنت أمس الأربعاء، إيقافَ توريد الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا، بعد رفضهما الدفعَ بالروبل، وحذرت الشركة الدولتين من أي عملية للسطو غير المشروع على الغاز الروسي الذي يمر عبر أراضيهما إلى الدول الأخرى.(انترفاكس)