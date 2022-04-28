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إقتصاد

شراء العقارات بعملتي "بيتكوين" و"إيثيريوم" المشفرتين... هذا ما اتاحته احدى الشركات العربية

Lebanon 24
28-04-2022 | 12:00
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أعلنت شركة "داماك" العقارية الإماراتية أنها ستعزز خدماتها في الاقتصاد الرقمي، عبر تقديم تسهيلات للراغبين بشراء العقارات والدفع بالعملتين المشفرتين، "بيتكوين" و"إيثيريوم".

وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن الشركة التي تُعد من أوائل المطورين العقاريين الذين وافقوا على قبول التعامل بالعملات المشفرة، تستعد لإحداث ثورة في مستقبل قطاع العقارات.
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وأضافت أن المرونة وخيارات الدفع المتنوعة التي توفرها العملات المشفرة، ستسهم في تعزيز جهود "داماك"، لتوفير أفضل الحلول الممكنة لعملائها، واستقطاب المزيد من المستثمرين العقاريين من مختلف أنحاء العالم.

وتعمل الإمارات على تطوير القوانين المرتبطة بتداول العملات الرقمية، وهو ما ساهم في جذب عدد من الشركات العالمية إلى الدولة مؤخرا، إذ تقوم بورصات العملات المشفرة الرئيسية بنقل مقراتها وأعمالها إلى دبي، بعد قرار الحكومة بتنظيم الأصول الافتراضية، وإصدار التراخيص القانونية لها.

(صحيفة "الخليج" الإماراتية) 
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