Advertisement

إقتصاد

البنك الدولي يتوقّع أزمة أسعار قياسيّة في الـ2022... كم سيرتفع ثمن الطاقة والقمح؟

Lebanon 24
28-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-946905-637867626981123740.jpg
Doc-P-946905-637867626981123740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ البنك الدولي يتوقّع حدوث زيادة تاريخية في الأسعار العالمية للطاقة (50%) وسلع غير الطاقة (20%) في العام 2022، في ظل الأوضاع المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وجاء ذلك ضمن تقرير شهر نيسان الجاري، الذي أعده خبراء البنك الدولي ونشر اليوم الخميس. وقال التقرير: "من المتوقع أن تكون أسعار موارد الطاقة في العام 2022 أعلى بكثير مما كانت عليه في العام 2021، كما أنه لن يكون هناك انخفاض في الأسعار على المدى المتوسط".
Advertisement

وأشار خبراء البنك الدولي إلى أنه على الرغم من افتراضهم حدوث زيادة كبيرة في الأسعار في عام 2022، إلا أن الأرقام الحقيقية تبين أنها أعلى بكثير مما كان متوقعا، وقالوا إن روسيا وأوكرانيا تعتبران مصدرين عالميين رئيسيين للوقود الأحفوري والأسمدة والحبوب والمعادن.

كذلك أشار الخبراء إلى أن سوق السلع الأساسية يشهد بالفعل ارتفاعا في الأسعار والطلب، على خلفية انتعاش الاقتصاد العالمي بعد أزمة كورونا.

وتوقع محللوا البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط من ماركة "برنت" هذا العالم مستوى 100 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ العام 2013، كما أنه أعلى بنسبة 42% من متوسط السعر في العام 2021.

كما أشار الخبراء إلى أن أسعار سلع غير الطاقة سترتفع بنحو 20%، فيما من المتوقع أن يسجل القمح زيادة بأكثر من 40%. ودعا البنك الدولي السياسيين في العالم إلى حماية الطبقات الفقيرة من ارتفاع الأسعار.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري الحبوب في العالم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-04-28
14:00 | 2022-04-28
14:00 | 2022-04-28
12:00 | 2022-04-28
11:41 | 2022-04-28
11:30 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website