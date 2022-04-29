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إقتصاد

"أموال المودعين لم تعد موجودة".. خبير مالي يشرح طريقة ايعادتها

Lebanon 24
29-04-2022 | 02:41
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أسف رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل لعدم وجود جدية في خطة التعافي او في الكابيتال كونترول، مشيراً في حديث لصوت لبنان، الى انّ "الهدف تمرير الوقت حتى الانتخابات".
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واعتبر زمكحل أنّ "أموال المودعين لم تعد موجودة وما يُعيدها الى اللبنانيين هو اعادة الدورة الإقتصادية وقطاعاتها الانتاجية كافة وليس الشعارات الكاذبة".
 
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