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إقتصاد

الغاز الروسي يصل الى أوروبا بشكل طبيعي

Lebanon 24
29-04-2022 | 12:00
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أفادت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" الجمعة، بأنها تواصل ضخ الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا إلى أوروبا بانتظام، وبناء على طلبات المستهلكين في أوروبا سيتم ضخ 65.4 مليون متر مكعب اليوم.

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن الشركة الروسية اليوم الجمعة. وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية عبر عدة مسارات، إحدها عبر أوكرانيا.
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وتقوم روسيا بضخ الغاز عبر أوكرانيا بناء على طلبات على الوقود الأزرق التي تتسلمها من المستهلكين في أوروبا، ووفقا للعقود المبرمة بين "غازبروم" والشركة الأوكرانية المسؤولة عن منظومة أنابيب الغاز في أوكرانيا، يتوجب على "غازبروم" ضخ حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.

وفي شهر مارس الماضي، باستثناء يومين، اقتربت إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا من المستوى المذكور (109.6 مليون متر مكعب في اليوم) وذلك في ظل الطقس البارد والمخاطر الجيوسياسية.

إلا أن الإمدادات عبر أوكرانيا تراجعت في شهر أبريل الجاري مع ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.

( نوفوستي) 
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