في مصر... صفقة ضخمة في عالم البورصة

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أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING، على أسهم بنك القاهرة لعدد 1.1 مليار سهم، بقيمة 6.97 مليار جنيه.وبتنفيذ العملية في البورصة فإن سعر السهم وفقا للنسبة المحددة يبلغ نحو 6.33 قرش، في حين كان متوقع أن يتم طرح سهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، وفقا لتوقعات خطة الطرح المقرر تنفيذها، حيث أن البنك مقيد في البورصة حاليا وقد يصل سعر السهم إلى 400 جنيه للسهم.وأصبح البنك مملوك بالكامل لبنك مصر، بعد نقل حصة شركة مصر كابيتال إلى بنك مصن وتاتي الصفقة بعد استحواذ بنك مصر في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض بنك القاهرة المتعثرة في مقابل أصول.وأجرى بنك الاستثمار ومسئولون من بنك القاهرة خلال النصف الأول من 2020، جولة ترويجية تمهيدا للطرح في البورصة، وكانت الجولة ناجحة مما دفع الحكومة لتحديد موعد تنفيذ الطرح خلال النصف الأول 2020، قبل أن يتم التراجع عن الموعد بسبب أحداث كورونا.وأظهرت نتيجة الجولة أن القائمين على صناديق استثمار عالمية كبرى في دبي وأبو ظبي ولندن، أبدوا اهتمامهم خلال الجولة بالطرح المرتقب.( القاهرة 24)