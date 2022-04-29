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إقتصاد

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

Lebanon 24
29-04-2022 | 16:00
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خفض البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3 نقاط مئوية إلى مستوى 14% سنويا.
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المصدر: روسيا اليوم
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