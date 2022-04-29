الدولار ينخفض... إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 26650 - 26700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 26950 - 27050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.