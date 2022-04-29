23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الدولار ينخفض... إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
29-04-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 26650 - 26700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 26950 - 27050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
30/04/2022 01:48:06
30/04/2022 01:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية
30/04/2022 01:48:06
30/04/2022 01:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
30/04/2022 01:48:06
30/04/2022 01:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية
30/04/2022 01:48:06
30/04/2022 01:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة ملكة جمال لبنان السابقة الشقراء حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبت نسخة عن والدتها! (صور)
Lebanon 24
ابنة ملكة جمال لبنان السابقة الشقراء حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبت نسخة عن والدتها! (صور)
03:24 | 2022-04-29
29/04/2022 03:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة فاضحة.. والجمهور يسأل: "وين البلوزة"؟ (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة فاضحة.. والجمهور يسأل: "وين البلوزة"؟ (فيديو)
04:17 | 2022-04-29
29/04/2022 04:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
00:05 | 2022-04-29
29/04/2022 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
00:45 | 2022-04-29
29/04/2022 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إنطلقوا من طرابلس... وصول نحو 100 مهاجر غير شرعي الى أحد الشواطئ الايطالية (صورة)
Lebanon 24
إنطلقوا من طرابلس... وصول نحو 100 مهاجر غير شرعي الى أحد الشواطئ الايطالية (صورة)
04:48 | 2022-04-29
29/04/2022 04:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2022-04-29
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
16:00 | 2022-04-29
الذهب مقابل العملات المشفرة خلال الأزمات.. أيهما أفضل للاستثمار؟
14:00 | 2022-04-29
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-04-29
في مصر... صفقة ضخمة في عالم البورصة
12:00 | 2022-04-29
الغاز الروسي يصل الى أوروبا بشكل طبيعي
11:20 | 2022-04-29
تسعيرة المولدات صدرت اليوم.. مفاجأة كبيرة بسعر الكيلوواط والثمن يرتفع!
فيديو
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة أنيقة وفاخرة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة أنيقة وفاخرة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact