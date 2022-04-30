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إقتصاد

رغم الغزو الروسي.. أوكرانيا صدرت كميات "ضخمة" من القمح

Lebanon 24
30-04-2022 | 05:00
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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الجمعة، إن صادرات الحبوب الأوكرانية وصلت إلى 45.709 مليون طن منذ بداية موسم 2021-2022، إذ استأنفت نشر بيانات تصدير الحبوب.


وذكرت الوزارة أن ذلك يشمل 763 ألف طن تم تصديرها في أبريل، لكنها لم تذكر أرقاما للمقارنة.
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وقال مسؤولون زراعيون كبار، هذا الشهر، إن أوكرانيا صدرت ما يزيد على 300 ألف طن من الحبوب في مارس.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في اجتماع حكومي بثه التلفزيون: "اتفقنا بالفعل مع بولندا وليتوانيا وألمانيا وبلغاريا ورومانيا، ونتفاوض بالتوازي بنشاط على استخدام البنية التحتية للموانئ في هذه البلدان لتصدير المنتجات الأوكرانية".

وذكرت الوزارة أن أحجام صادرات 2021-2022 شملت 18.5 مليون طن من القمح و21.1 مليون طن من الذرة و5.7 مليون طن من الشعير.

وشملت صادرات نيسان 115 ألف طن من القمح و622 ألف طن من الذرة و25 ألف طن من الشعير.

ولم توضح الوزارة كيفية توصيل الحبوب.
 
 
كانت أوكرانيا، وهي منتج زراعي رئيسي، تصدر معظم سلعها عادة عبر الموانئ البحرية، لكنها اضطرت بسبب الغزو الروسي للتصدير بالقطار عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن أوكرانيا وبلغاريا توصلتا إلى اتفاق لنقل الحبوب الأوكرانية عبر ميناء فارنا البلغاري.

وذكر مسؤولون في قطاعي الزراعة والنقل أن أوكرانيا تهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية لموانئ نهر الدانوب، مما سيسمح بشحن الحبوب إلى موانئ البحر الأسود الرومانية."
المصدر: سكاي نيوز
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