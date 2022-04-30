22
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
حرب أوكرانيا ستجعل الغذاء باهظ الثمن..تحذير من البنك الدولي!
Lebanon 24
30-04-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر البنك الدولي من أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى غذاء وطاقة باهظة الثمن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يزيد من المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى إعادة النمو الضعيف والتضخم المرتفع الذي حدث في السبعينيات من القرن الماضي.
Advertisement
وقال تحليل للبنك الدولي، إن هناك مخاطرة تتمثل في أن تكاليف السلع المرتفعة والتي تستمر حتى نهاية عام 2024 قد تؤدي إلى حالة "الركود التضخمي"، أي النشاط البطيء المصحوب بضغوط كبيرة على تكاليف المعيشة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها اطلعت عليه "العربية.نت"، أن أحدث توقعات البنك الدولي لأسواق السلع الأساسية تشير إلى أنه خلال العامين الماضيين شهد العالم أكبر زيادة في أسعار الطاقة منذ أزمة النفط عام 1973 وأكبر قفزة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة منذ عام 2008، في حين أن تكاليف الطاقة والغذاء من المرجح أن تتراجع عن مستوياتها الحالية.
وكان من المتوقع أن تظل أعلى من المتوسط على مدى السنوات الخمس المنتهية في نهاية عام 2024.
ونتيجة لاضطرابات التجارة والإنتاج الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، يتوقع البنك ارتفاعاً بنسبة 50% في أسعار الطاقة هذا العام، كما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ 2013 وبزيادة أكثر من 40% مقارنة بعام 2021.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى 92 دولاراً في عام 2023، لكنها ستظل أعلى بكثير من السنوات الخمس الماضية حيث بلغ متوسطها 60 دولارا للبرميل.
كما من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الأوروبية في عام 2022 إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2021، بينما من المتوقع أن ترتفع أسعار الفحم بنسبة 80%.
وتوقع البنك الدولي أيضا أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 40% هذا العام، ما يضغط على الاقتصادات النامية التي تعتمد على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.
وقال نائب رئيس البنك الدولي، إنديرميت جيل: "بشكل عام، يعتبر هذا بمثابة أكبر صدمة سلعية نشهدها منذ السبعينيات، كما كان الحال آنذاك، تفاقمت الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة"، بحسب ما نقلت عنه "الغارديان".
وبدأت هذه التطورات في إثارة المخاوف من شبح "الركود التضخمي"، حيث يجب على صانعي السياسات اغتنام كل فرصة لزيادة النمو الاقتصادي في الداخل وتجنب الإجراءات التي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، بحسب "الغارديان".
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيدة "تحترق بالكامل" في طرابلس.. هذا ما حصل
Lebanon 24
سيدة "تحترق بالكامل" في طرابلس.. هذا ما حصل
14:21 | 2022-04-29
29/04/2022 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
02:00 | 2022-04-30
30/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قروض اسكانية شخصية للطاقة الشمسية.. هذه شروطها
Lebanon 24
قروض اسكانية شخصية للطاقة الشمسية.. هذه شروطها
04:30 | 2022-04-30
30/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
23:30 | 2022-04-29
29/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يكشفه نصرالله للمرّة الأولى.. هذا ما فعله "حزب الله" مؤخراً
Lebanon 24
أمرٌ يكشفه نصرالله للمرّة الأولى.. هذا ما فعله "حزب الله" مؤخراً
11:31 | 2022-04-29
29/04/2022 11:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:37 | 2022-04-30
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً.. انخفاض ام ارتفاع؟
05:00 | 2022-04-30
رغم الغزو الروسي.. أوكرانيا صدرت كميات "ضخمة" من القمح
04:40 | 2022-04-30
في ساعات.. جيف بيزوس يخسر 21 مليار دولار من ثروته!
02:02 | 2022-04-30
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
23:00 | 2022-04-29
بعد الحرب على اوكرانيا.. عمالقة نقل وتصدير النفط يقاطعون روسيا!
16:00 | 2022-04-29
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
فيديو
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
30/04/2022 18:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 18:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 18:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact