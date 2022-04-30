20
o
بيروت
23
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسعار النفط ترتفع للأسبوع الخامس على التوالي
Lebanon 24
30-04-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار النفط بجلسة، إذ قلبت مسارها في تعاملات متقلبة، متأثرة بعقود زيت التدفئة الأميركية التي انخفضت بأكثر من 20% في مرحلة ما من تعاملات اليوم الذي يشهد حلول أجلها.
وكان عقد زيت التدفئة الأميركي لشهر أقرب استحقاق، وهو مؤشر على أسعار الديزل، قد ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 5.8595 دولار للغالون قبل أن ينخفض إلى 4.4067 دولار للغالون.
Advertisement
وارتفعت العقود الآجلة للديزل مع قلق المستثمرين من شح الإمدادات على مستوى العالم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال آندرو ليبو من ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن "كانت المفاجآت كلها نتيجة حلول عقد الديزل... حلول الأجل بجلسة الجمعة متقلب بشكل خاص وقد لا يعكس شحا فعليا".
وانخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت لشهر ثاني أقرب استحقاق 12 سنتا، لتبلغ عند التسوية 107.14 دولار للبرميل. وارتفع عقد شهر أقرب استحقاق الذي يحل أجله 1.75 دولار، لينتهي الجلسة عند 109.34 دولار للبرميل.
وحقق كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية، وسجلا خامس مكاسبهما على التوالي.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
23:30 | 2022-04-29
29/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
02:00 | 2022-04-30
30/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها الفاضحة.. الجمهور يتهم الممثلة اللبنانية الشهيرة بتقليد نادين نسيب نجيم! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها الفاضحة.. الجمهور يتهم الممثلة اللبنانية الشهيرة بتقليد نادين نسيب نجيم! (صور)
04:15 | 2022-04-30
30/04/2022 04:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قروض اسكانية شخصية للطاقة الشمسية.. هذه شروطها
Lebanon 24
قروض اسكانية شخصية للطاقة الشمسية.. هذه شروطها
04:30 | 2022-04-30
30/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو "المفاجأة".. هذا ما خطّط له جنبلاط مؤخراً
Lebanon 24
سيناريو "المفاجأة".. هذا ما خطّط له جنبلاط مؤخراً
04:00 | 2022-04-30
30/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:38 | 2022-04-30
على اي سعر اقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
13:00 | 2022-04-30
تحذيرات من اضطرابات في عدد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية
12:00 | 2022-04-30
5 أسباب قد تؤدي لانهيار صفقة بيع "تويتر" لماسك
09:37 | 2022-04-30
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً.. انخفاض ام ارتفاع؟
08:00 | 2022-04-30
حرب أوكرانيا ستجعل الغذاء باهظ الثمن..تحذير من البنك الدولي!
05:00 | 2022-04-30
رغم الغزو الروسي.. أوكرانيا صدرت كميات "ضخمة" من القمح
فيديو
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
01/05/2022 01:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
01/05/2022 01:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
01/05/2022 01:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact