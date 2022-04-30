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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع للأسبوع الخامس على التوالي

Lebanon 24
30-04-2022 | 15:00
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تراجعت أسعار النفط بجلسة، إذ قلبت مسارها في تعاملات متقلبة، متأثرة بعقود زيت التدفئة الأميركية التي انخفضت بأكثر من 20% في مرحلة ما من تعاملات اليوم الذي يشهد حلول أجلها.

وكان عقد زيت التدفئة الأميركي لشهر أقرب استحقاق، وهو مؤشر على أسعار الديزل، قد ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 5.8595 دولار للغالون قبل أن ينخفض إلى 4.4067 دولار للغالون.
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وارتفعت العقود الآجلة للديزل مع قلق المستثمرين من شح الإمدادات على مستوى العالم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال آندرو ليبو من ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن "كانت المفاجآت كلها نتيجة حلول عقد الديزل... حلول الأجل بجلسة الجمعة متقلب بشكل خاص وقد لا يعكس شحا فعليا".

وانخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت لشهر ثاني أقرب استحقاق 12 سنتا، لتبلغ عند التسوية 107.14 دولار للبرميل. وارتفع عقد شهر أقرب استحقاق الذي يحل أجله 1.75 دولار، لينتهي الجلسة عند 109.34 دولار للبرميل.

وحقق كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية، وسجلا خامس مكاسبهما على التوالي.

المصدر: العربية
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