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إقتصاد
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً.. انخفاض ام ارتفاع؟
Lebanon 24
30-04-2022
|
09:37
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تتراوح تسعيرة الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية بين 26725 و26775 ليرة للدولار الواحد.
بينما تراوحت تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية بين 26700 و26800 ليرة للدولار الواحد.
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