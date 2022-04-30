اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً.. انخفاض ام ارتفاع؟

تتراوح تسعيرة الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية بين 26725 و26775 ليرة للدولار الواحد.

بينما تراوحت تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية بين 26700 و26800 ليرة للدولار الواحد.