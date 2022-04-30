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إقتصاد

اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً.. انخفاض ام ارتفاع؟

Lebanon 24
30-04-2022 | 09:37
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تتراوح تسعيرة الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية بين 26725 و26775 ليرة للدولار الواحد.
 
بينما تراوحت تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية بين 26700 و26800 ليرة للدولار الواحد.
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