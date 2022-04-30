على اي سعر اقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

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سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية مساء اليوم السبت 26,500 ليرة للمبيع و26,550 ليرة للشراء.وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 26725 و26775 ليرة للدولار الواحد.