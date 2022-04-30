Advertisement

إقتصاد

على اي سعر اقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
30-04-2022 | 13:38
A-
A+
Doc-P-947605-637869480065479838.jpg
Doc-P-947605-637869480065479838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية مساء اليوم السبت 26,500 ليرة للمبيع و26,550 ليرة للشراء.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 26725 و26775 ليرة للدولار الواحد.
 
Advertisement

مواضيع ذات صلة
الخبير المالي لويس حبيقة لـ"صوت كل لبنان": الواضح أن هناك عرضاً كبيراً للدولار في السوق وقد ارتفع العرض كثيراً عبر المنصة والدولارات أتت من مصرف لبنان وبالتالي زاد العرض فانخفض سعر الصرف
lebanon 24
30/04/2022 22:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير اقتصادي يتحدث عن الدولار الجمركي وتوحيد سعر الصرف.. هذا ما قاله
lebanon 24
30/04/2022 22:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً.. انخفاض ام ارتفاع؟
lebanon 24
30/04/2022 22:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
lebanon 24
30/04/2022 22:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الصرف

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2022-04-30
13:00 | 2022-04-30
12:00 | 2022-04-30
09:37 | 2022-04-30
08:00 | 2022-04-30
05:00 | 2022-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website