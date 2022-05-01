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إقتصاد
ما سر ارتفاع سعر البيض في مصر؟
Lebanon 24
01-05-2022
|
01:00
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كشف تقرير حكومي أن حجم إنتاج مصر من بيض المائدة سنويا 14مليار بيضة، فيما أكد مسؤول سعي السلطات لزيادة الإنتاج من أجل تحقيق فائض والتصدير.
وقال مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير حديث "إن إجمالي حجم انتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار من بيض المائدة".
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ووفق التقرير "يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر حوالي 100 مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر نحو 3 مليون عامل، حيث يبلغ اجمالي عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة تشمل: مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع ادويه بيطريه ولقاحات".
وبحسب التقرير، فقد وافقت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على تسجيل مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، حيث تم اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنه معزولة، ضد انفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقف منذ عام 2006.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية أحمد إبراهيم، إن مصر تسعى لزيادة إنتاجها سنويا من البيض والدواجن من أجل تحقيق فائض للتصدير وضبط الأسعار بالأسواق
وأكد في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السبب في ارتفاع سعر البيض والدواجن بمصر رغم حجم الإنتاج الضخم مرتبط بارتفاع أسعار الأعلاف لأن معظمها مستورد ولذلك تعمل مصر حاليا على التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف.
المصدر: سكاي نيوز
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